Базовые станции сотовой связи построят в 25 населенных пунктах Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае улучшают качество жизни людей. За последние три года в регионе к интернету подключили более 2 тысяч социально-значимых объектов. В этом году планируется построить станции сотовой связи еще в 25 населенных пунктах региона.

– Установка базовых станций способствует развитию связи в отдаленных и малых населенных пунктах, - отметили в пресс-службе администрации края.

За шесть лет базовые станции сотовой связи построили в 70 поселениях. Они обеспечили население не только доступом к интернету, но и стабильной телефонной связью. На 2022 год Краснодарскому краю выделена квота на подключение еще 25 станиц, хуторов и посёлков.