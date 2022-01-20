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Общество20 января 2022 5:50

Базовые станции сотовой связи построят в 25 населенных пунктах Кубани

Уже заключили договор
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае улучшают качество жизни людей. За последние три года в регионе к интернету подключили более 2 тысяч социально-значимых объектов. В этом году планируется построить станции сотовой связи еще в 25 населенных пунктах региона.

– Установка базовых станций способствует развитию связи в отдаленных и малых населенных пунктах, - отметили в пресс-службе администрации края.

За шесть лет базовые станции сотовой связи построили в 70 поселениях. Они обеспечили население не только доступом к интернету, но и стабильной телефонной связью. На 2022 год Краснодарскому краю выделена квота на подключение еще 25 станиц, хуторов и посёлков.