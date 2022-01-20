«Афипский НПЗ» на Кубани требуют признать банкротом из-за долгов

«Агентство по страхованию вкладов» хочет обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Афипский НПЗ» банкротом. Сумма задолженности, по данным экспертов, 2,4 млрд рублей.

- В картотеке дел есть информация о том, что британская компания Queen Street Finance LTD пытается взыскать с Афипского нефтезавода 2,4 млрд рублей. Заседание суда назначено на 1 февраля, - пишет «Коммерсантъ».

«Афипский НПЗ» также выступает ответчиком по четырем судебным делам об исполнении финансовых обязательств. Их общая сумма достигает 7 млрд рублей.

Как сообщает РБК Краснодар, на «Афипский НПЗ» за год уже трижды подавали иски о признании его несостоятельным. Все они были отклонены. Производство по последнему делу прекратили в августе прошлого года после погашение предприятием задолженности.