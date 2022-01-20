В предгорьях Сочи высота снежного покрова достигла полуметра

Фото: пресс-службы администрации курорта

В ночь на 20 января во всех районах Сочи прошел снег. В предгорьях курорта высота снежного покрова достигла полуметра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Серьезных сбоев функционирования дорожной и коммунальной инфраструктуры не зафиксировано. Дороги на курорте продолжают чистить от снега, - сообщили в мэрии.

На побережье местами температура в течение дня не поднимется выше нуля, на дорогах возможен гололед. Общественный транспорт работает в штатном режиме. На некоторых маршрутах из-за гололеда транспорт ехал не до конечных остановок.

В горах Сочи на высотах свыше 500 метров над уровнем моря возможен сход лавин. Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду.