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Общество20 января 2022 6:30

В предгорьях Сочи высота снежного покрова достигла полуметра

В ночь на курорте снова сыпал снег
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы администрации курорта

Фото: пресс-службы администрации курорта

В ночь на 20 января во всех районах Сочи прошел снег. В предгорьях курорта высота снежного покрова достигла полуметра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Серьезных сбоев функционирования дорожной и коммунальной инфраструктуры не зафиксировано. Дороги на курорте продолжают чистить от снега, - сообщили в мэрии.

На побережье местами температура в течение дня не поднимется выше нуля, на дорогах возможен гололед. Общественный транспорт работает в штатном режиме. На некоторых маршрутах из-за гололеда транспорт ехал не до конечных остановок.

В горах Сочи на высотах свыше 500 метров над уровнем моря возможен сход лавин. Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду.