В Сочи вручили ключи от квартир детям-сиротам

Фото: sochi.ru

В Сочи состоялась первая в этом году церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

- В прошлом году на курорте детям-сиротам приобрели 50 жилых помещений. Общая сумма выделенных средств составила более 94 млн рублей, - отметили в мэрии.

По состоянию на январь 2022 года на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Сочи состоит более трехсот человек.