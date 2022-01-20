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Общество20 января 2022 6:56

В Сочи вручили ключи от квартир детям-сиротам

В мэрии состоялась церемония награждения
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи состоялась первая в этом году церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

- В прошлом году на курорте детям-сиротам приобрели 50 жилых помещений. Общая сумма выделенных средств составила более 94 млн рублей, - отметили в мэрии.

По состоянию на январь 2022 года на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Сочи состоит более трехсот человек.