В Краснодаре в музее Фелицына презентовали мультимедиа-гид

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мультимедиа-гид презентовали Государственному историко-археологическому музею-заповеднику им. Е. Д. Фелицына. Это уже второе подобное оборудование, установленное в музее города. Первый гид появился в музее им. Ф. А. Коваленко в прошлом году.

- Мульимедиа-гид обошелся в 2,4 млн рулей. Были заполнены веб-формы в личном кабинете в цифровой платформе «Artefact», произведена оцифровка перечня музейных предметов, запись аудиогидов, - отметили в пресс-службе администрации.

Посетители выставок могут пользоваться тремя планшетами. Через специальное приложение можно увидеть экспонаты, в том числе в 3D-формате, узнать о них более подробно, получить новый опыт и впечатления от посещения музея.

Стоит отметить, что приложение «Artefact» позволяет посещать выставку, даже не выходя из дома.

В 2024 году такой мультимедиа-гид появится в Новороссийском историческом музее-заповеднике.