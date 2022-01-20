423 км линий электропередачи планируют построить и реконструировать на Кубани в 2022 году

За пять лет в крае построили и реконструировали более 3 км линий электропередачи Фото: admkrai.krasnodar.ru

423 километра линий электропередачи планируют построить и реконструировать на Кубани в 2022 году. В отрасль направят около 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Дефицит энергоресурсов доставляет неудобства жителям и гостям края, особенно в летний период. Кроме того, это главный сдерживающий фактор реализации крупных инвестпроектов. Увеличивать мощности нам помогают сетевые компании, – отметил Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Краснодаре обновляют восемь питающих центров - подстанции «Почтовая», «Пашковская», «Титаровская», «Военгородок», «Динская», «НС-16», «Старомышастовская», «Хутор Ленина». Подстанция «Почтовая» обеспечивает электричеством 70 тысяч жителей микрорайона Гидростроителей. Увеличить мощность запланировано на треть.

Еще один крупный проводимый проект - строительство ТЭС «Ударная» в Крымском районе. Завершить работы планируют в 2023 году, а мощность составит 560 МВт.

Всего в течение пяти лет на Кубани построили и обновили более 3 тысяч километров линий электропередачи.