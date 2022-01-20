Больше всего, по данным Краснодарстат, цены росли в декабре

Инфляция в Краснодарском крае по итогам 2021 года выросла в 2,3 раза и составила 7,5 процентов.Годом ранее индекс роста цен равнялся всего 3,2 процента. Об этом сообщает Краснодарстат.

Только за декабрь прошлого года рост цен на продукты составил 13 процентов, а на непродовольственные товары цены повысились на 7,5 процента.

В основном, дорожали овощи, сообщает "Ъ-Кубань". Но строительные материалы выросли в цене максимально, сразу на 21 процент.

В группе услуг наиболее значительно повысилась стоимость ремонта телевизоров (+11,3%), авиаперелета экономическим классом (+8,6%), проезда в поездах дальнего следования (+7,8%). В то же время снизилась стоимость поездок в Турцию и ОАЭ на 29,9% и 13,2% соответственно, услуг гостиниц и прочих мест проживания — на 3,7%.