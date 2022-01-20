РНКБ заключил договоры на получение льготных кредитов для малого бизнеса по ставке 3% на 1,5 млрд рублей

В рамках второго этапа действия программы льготного кредитования ФОТ 3.0 для предпринимателей, чья деятельность пострадала в период пандемии коронавируса, банк РНКБ заключил 582 договора с представителями бизнеса на сумму более 1,5 млрд рублей. Из них 523 договора по данной программе на сумму более 862 млн рублей были заключены в рамках экспресс-кредитования малого бизнеса РНКБ с минимальным пакетом документов и минимальным сроком предоставления кредита.

В основном за льготными кредитами по данной программе в банк обращались предприниматели из Симферополя, Севастополя, Ялты, а также Краснодарского края. Чаще всего это были предприятия, работающие в сферах гостиничного бизнеса и туризма, реализации продуктов и напитков, ремонта компьютеров и электроники, а также стоматологической практики.

Напомним, второй этап программы ФОТ 3.0, которая была запущена Минэкономразвития РФ 1 ноября 2021 года и утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2021г. № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности», завершился 30 декабря 2021 года.

Согласно условиям данной программы, получить кредит по льготной ставке 3% в период с 1 ноября до 30 декабря 2021 года могли субъекты МСП и СОНКО, которые:

· осуществляют деятельность в одной из определённых вышеуказанным постановлением отраслей деятельности;

· ранее заключили кредитный договор в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2020г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности»;

а также те субъекты малого и среднего предпринимательства, которые были созданы и включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 года.