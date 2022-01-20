Выставку можно "посетить" дома - достаточно скачать приложение Фото: пресс-служба краевой администрации

Мультимедиа-гид представили в краснодарском музее им. Е.Д. Фелицына. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Благодаря приложению «Artefact» посетить выставку можно в виртуальном формате, в том числе не выходя из дома, – достаточно скачать программу. Для этого оцифрован перечень музейных предметов, записаны аудиогиды.

– Мы получили три планшета, которыми могут пользоваться посетители выставок. На них установлено приложение «Artefact», позволяющее увидеть экспонаты, в том числе в 3D формате, узнать о них более подробно, получить новый опыт и впечатления от посещения музея, – отметил гендиректор музея Михаил Коркин.

Всего для просмотра доступны 40 экспонатов выставок, а пользоваться приложением можно на двух языках – русском и английском.

В крае это второе учреждение с использование мультимедийной платформы. Первый гид запустили в 2020 году в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко. А в 2024 году планируют создать приложение для Новороссийского исторического музея-заповедника.