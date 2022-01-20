Краснодарский край сильно заметет снегом на выходных

Жителей предупредили о надвигающейся непогоде Фото: Евгения ОСТРАЯ

По прогнозам, дождь со снегом ожидаются в Краснодаре и крае 20 и 21 января. 22 и 23 января Кубань вместе с краевой столицей заметет снегом.

- С 21 по 24 января в Краснодарском крае ожидается сильный дождь со снегом, гроза и ветер до 29 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Реки могут выйти из берегов. Ожидаются подъемы уровней на притоках в Горячем Ключе, Северском и Абинском районах, а также в Геленджике и Туапсинском районе. Местами в крае пройдет очень сильный снег, налипание на проводах и деревьях может привести к их падению. Жителей и гостей просят быть осторожными.