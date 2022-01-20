Освещение на восьми улицах Краснодара сделают в 2022 году

Завершить работы установлено до 1 сентября Фото: krd.ru

Освещение на восьми краснодарских улицах сделают в 2022 году. Работы проведут в Прикубанском округе, сообщает пресс-служба городской администрации.

К августу этого года планируют построить более 12 километров сетей освещения – на работы выделено почти 30 миллионов рублей.

Это коснется улиц Душистой, на участке от ул. 3-й Целиноградской до ул. Душистой, 39; 5-й Дорожной, от ул. Дубравной до ул. 3-й Трудовой; Сквозной, от ул. 5-й Дорожной до ул. Спокойной. Работы проведут и по улице 9-й Тихой от дома № 7 до дома № 5; им. Шевченко, им. Яна Полуяна, Широкой и Выгонной в ст. Елизаветинской; проезду 1-му Лиговскому.

- Важно, чтобы были соблюдены все сроки. К 1 сентября необходимые работы предстоит завершить - на улицах к этому времени уже должны гореть фонари, - отметил глава Андрей Алексеенко.