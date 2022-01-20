В аэропорту Сочи с рейса сняли двух пассажиров за нецензурную брань

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Экипаж рейса Сочи - Тюмень сообщил диспетчеру, что на борт требуется наряд полицейских. Причиной стало неприличное поведение пассажиров. Двое мужчин выражались грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих и бортпроводников не реагировали.

- Диспетчер сообщил в полицию, что при посадке на борт авиалайнера двое пассажиров нарушали общественный порядок, они были пьяны. Наряд снял с рейса мужчин 36 и 37 лет, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России.

В настоящее время в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф.