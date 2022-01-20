Новую схему водоснабжения разработали в Сочи

Централизованные сети проведут к отдаленным поселениям Фото: пресс-служба администрации Сочи

Новую схему сетей водоснабжения разработали в Сочи. Совещание по вопросу провел глава курорта Алексей Копайгородский.

Нынешнюю схему водоснабжения города составляли по Генплану 2008 года – до олимпийской застройки. В течение года на курорте разрабатывали проект новой системы. Сейчас схема проходит процедуру утверждения.

Например, на курорте планируют провести централизованные сети к отдаленным поселениям в микрорайоне Кудепста, поселкам Верхнениколаевское, Вардане и Аше. Сейчас в Сочи проектируют изменения ливневых стоков.

— Горожане должны понимать, когда в их домах появятся вода и газ, какие изменения произойдут в микрорайонах. Готовые схемы обязательно отразим в новом Генплане и представим в каждом микрорайоне, - отметил мэр Алексей Копайгородский. - Депутаты и активисты ТОС встретятся с жителями, расскажут и покажут на карте, когда начнется работа в их микрорайонах.