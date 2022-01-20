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Происшествия20 января 2022 9:44

Молодой пассажир погиб в ДТП с тремя легковушками на Кубани

Авария произошла в Гулькевичском районе
Светлана ОВДЕЙ
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Четыре человека госпитализированы Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Четыре человека госпитализированы Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП с тремя легковушками произошло в Гулькевичском районе Кубани. Молодой пассажир погиб при столкновении авто. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне вечером. Предварительно, 19-летний водитель Chevrolet, поворачивая налево, столкнулся с ВАЗ-21074. В это время водитель ВАЗ-211340, пытаясь избежать удара, съехал с дороги и врезался в столб линии электропередачи.

В результате ДТП 21-летний пассажир ВАЗ-211340 скончался, еще четыре человека, в том числе два водителя, госпитализированы с травмами.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются. Выяснилось, что у 18-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21074 водительское удостоверение отсутствовало, стаж вождения водителей двух других авто составляет около года, - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.