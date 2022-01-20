Полиция Кубани организовала проверку после задержания следователя за взятку в 1,5 млн рублей

Проверка продолжается

Полиция Кубани организовали служебную проверку после того, как следователя МВД задержали силовики по подозрению во взяточничестве. Его поймали с поличным, в машине нашли 1,5 млн рублей. Их якобы дал бизнесмен за увод от уголовного дела.

- По данному факту руководством назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Если подозрения подтвердятся, следователя МВД могут уволить за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции по статье.