Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 9:56

Полиция Кубани организовала проверку после задержания следователя за взятку в 1,5 млн рублей

Полицейского могут уволить по статье
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проверка продолжается

Проверка продолжается

Полиция Кубани организовали служебную проверку после того, как следователя МВД задержали силовики по подозрению во взяточничестве. Его поймали с поличным, в машине нашли 1,5 млн рублей. Их якобы дал бизнесмен за увод от уголовного дела.

- По данному факту руководством назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Если подозрения подтвердятся, следователя МВД могут уволить за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции по статье.