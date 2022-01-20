Муниципалитет готов передать участок под новое медучреждение Фото: Ксения ВЫСОТИНА

Участок под строительство поликлиники на 500 мест планируют передать в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Земля, принадлежащая муниципалитету, находится в поселке Российском. Это участок по улице Куликова Поля, 39/2.

- Подготовим обращение в минздрав Кубани. Мы полностью готовы предоставить землю, чтобы ускорить появление в поселке жизненно важного социального объекта, - отметил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

В поселке Российском, помимо предлагаемой поликлиники, стартовало строительство других соцобъектов. В частности, это школа на 1550 мест, запланировано начать возводить два детсада на 100 и 350 мест каждый.