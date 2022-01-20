Материальную помощь выплатят жителям Северского района, пострадавшим от подтопления

В станице Смоленской накануне ввели режим ЧС

Материальную помощь получат жители Северского района, пострадавшие от подтопления. Комиссии по оценке ущерба завершили работу, сообщает оперативный штаб Кубани.

Накануне в районе из-за непогоды река Афипс вышла из берегов. Вода подтопила несколько территорий вблизи жилья и зашла в четыре дома в станице Смоленской и в один в поселке Афипском. А в Смоленской ввели режим ЧС.

В поселении работало 11 комиссий по оценке ущерба. По решению главы Андрея Дорошевского пострадавшим выплатят материальную помощь.