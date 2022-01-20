Особо охраняемые территории создадут в 25 районах Кубани в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

Особо охраняемые территории местного значения в 2022 году создадут в 25 районах Кубани. Вопрос обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Сергея Болдина.

Всего в регионе уже созданы 54 особо охраняемые территории на площади более 528 гектаров. В этом году планируют обозначить 39 объектов в 25 районах – это более 561 гектара.

В ближайшее время будет организован выезд в Усть-Лабинский район, где рассмотрят придание статуса ООПТ территория «Высокий берег и пойма реки Лаба в станице Некрасовской» и «Высокий берег и пойма реки Лаба в станице Новолабинской».

- В этом году нам необходимо выполнить поручение губернатора - реализовать существующую схему развития и размещения ООПТ и завершить формирование новой, - отметил Сергей Болдин.