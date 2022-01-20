ВТБ Лизинг в 2021 году нарастил автомобильные продажи на четверть

В 2021 году ВТБ Лизинг передал клиентам на 23% больше автомобилей чем годом ранее. Всего было поставлено 36,3 тысяч автомобилей в 60 регионах страны. Половину нового автопарка составил легковой транспорт (51%), треть пришлась на грузовой сегмент, включая легкий коммерческий транспорт (36%), 13% - суммарно на автобусы и спецтехнику. 9% от всех сделок компании с автотранспортом были подписаны с применением программы льготного лизинга колесного транспорта Минпромторга, 6% договоров по спецтехнике были заключены с использованием программы по льготному лизингу дорожно-строительной техники.

Традиционно больше всего автомобилей получили клиенты компании в Москве – 20% от общего числа. В регионах наибольшее количество передач автотранспорта состоялось в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%). Городами, показавшими самую высокую динамику в продажах, стали Якутск (в 2,8 раза больше, чем годом ранее), Кемерово и Новокузнецк (двукратный рост).

В течение прошедшего периода компания активно развивала работу в сегменте спецтехники, в результате клиенты взяли в лизинг в 2 раза больше машин, чем в 2020 году. Тройка самых популярных марок осталась без изменений: Беларус (11%), JCB (8%) и SDLG (5%).

«В 2021 году несмотря на сформировавшийся во втором полугодии дефицит машин мы смогли нарастить объем продаж. При этом в декабре мы даже поставили новый рекорд за историю работы компании - передали клиентам более 3,8 тысяч автомобилей за месяц, превысив предыдущий максимальный показатель сентября 2020 года (3,5 тысяч). Мы продолжаем трансформацию автомобильного бизнеса – улучшаем продуктовое предложение, ускоряем процессы, донастраиваем риск-модели, совершенствуем сопровождение сделок и активно развиваем онлайн. Эффективно сотрудничаем с производителями, импортерами и поставщиками техники для того, чтобы получить наиболее выгодные условия для наших клиентов. Важным достижением 2021 года стал запуск на рынок сервиса подписки, с которым мы связываем большие надежды в области работы с физическими лицами», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В корпоративном бизнесе ВТБ Лизинг в 2021 г. значительно увеличились продажи в легковом сегменте – крупные клиенты брали в лизинг в десятки раз больше машин, чем годом ранее. Во многом этот рост обусловлен развитием сотрудничества компании с группой «Делимобиль», которая в 2021 году получила более 1300 автомобилей для использования в каршеринге. Также в 2 раза увеличилось число переданных клиентам автобусов.

В сегменте малого и среднего бизнеса значительно вырос спрос на грузовую технику, включая легкий коммерческий транспорт. Продажи в этой категории увеличились на 42% за год. Наиболее популярными марками в легком коммерческом транспорте стали ГАЗ (39%) и Ford (27%), а среди тяжелой грузовой техники – КАМАЗ (26%), МАЗ (6%) и Тонар (5%).

В новом легковом портфеле ВТБ Лизинг в 2021 году самую большую долю составили седаны – 42%. На втором месте оказались внедорожники и кроссоверы, которые суммарно занимают 36%. В 2,5 раза за год выросли продажи лифтбэков, машины с этим типом кузова заняли третье место с долей 9% от продаж всех легковых ТС.