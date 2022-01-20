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Общество20 января 2022 11:04

«Россети Кубань» установила на ЛЭП более 4200 птицезащитных устройств

В 2022 году энергетики планируют смонтировать еще порядка трех тысяч ПЗУ
Василий РЫЖОВ
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Специальные устройства монтируются на траверсе высоковольтной линии над изолятором.

Специальные устройства монтируются на траверсе высоковольтной линии над изолятором.

В 2021 году в зоне ответственности «Россети Кубань» установлено более 4,2 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ). Наибольшее число приборов смонтировано в адыгейском, ленинградском и сочинском энергорайонах, где находятся многочисленные особо охраняемые природные территории. Монтаж ПЗУ на линиях электропередачи позволяет сохранить популяцию птиц и предотвратить возможные нарушения энергоснабжения.

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея птицезащитными устройствами в первую очередь оборудуются участки ЛЭП, которые проходят по ключевым орнитологическим территориям и их буферным зонам. Кроме того, особое внимание уделяется размещению ПЗУ на энергообъектах, расположенных в курортной зоне Черноморского побережья и Приазовья. Там постоянные «гости» энергообъектов – чайки.

Часть нештатных ситуаций в электросетях связана с жизнедеятельностью пернатых, которые выбирают опоры линий электропередачи для отдыха и гнездования. Оснащение воздушных ЛЭП специальными защитными устройствами необходимо для предотвращения гибели птиц от воздействия электрической дуги и тока. Наряду с важной экологической функцией устройства повышают надежность электроснабжения потребителей.

Установленное энергетиками оборудование соответствуют ГОСТ и стандартам Группы компаний «Россети». Специальные устройства монтируются на траверсе высоковольтной линии над изолятором. Комплект птицезащитного устройства состоит из диэлектрической конструкции, оберегающей птиц от контакта с токоведущими элементами ЛЭП, и крепежных элементов.

С 2018 года на территории ответственности компании «Россети Кубань» установлено свыше 14 тыс. птицезащитных устройств. В 2022 году энергетики планируют смонтировать еще порядка трех тыс. ПЗУ.