На Кубани за сутки выявили 757 новых случаев заболевания COVID-19

К аппаратам ИВЛ подключены 103 пациента, 9 - на ЭКМО Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 подтвердился у 757 человек, в том числе у 107 детей. Самому старшему пациенту 94 года. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре зарегистрированы 253 новых пациента, в Новороссийске – 97, в Тимашевском районе – 63, в Сочи – 54. 41 заболевший - в Динском районе, 32 - в Северском, 29 – в Брюховецком, 19 - в Выселковском. В Белореченском районе получено 18 положительных результатов, в Армавире – 17, в Абинском районе – 16, в Кавказском и Славянском – по 15.

- В Гулькевичском районе 12 новых пациентов, в Геленджике – 9, в Анапе – 8. В Крымском, Тихорецком и Усть-Лабинском муниципалитетах по 6 случаев, по 5 - в Белоглинском, Курганинском и Туапсинском, по 4 - в Калининском и Новокубанском, по 3 – в Апшеронском и Кореновском. По 2 заболевания - в Лабинском, Отрадненском и Павловском районах, по 1 – в Каневском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Тбилисском и Темрюкском муниципалитетах.

За сутки на Кубани от осложнений скончались 9 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 103 пациента, 9 – на ЭКМО.