1,5 тысячи соцобъектов Кубани построили и обновили в 2021 году

Итоги подвели на совещании регионального проектного комитета. Фото: пресс-служба краевой администрации

1,5 тысячи социальных объектов Кубани построили и отремонтировали в 2021 году. Итоги подвели на совещании регионального проектного комитета.

- За прошлый год мы построили и отремонтировали 1,5 тысячи общественно значимых объектов - школы, детсады, дороги, парки, оснастили дома культуры и больницы. Благодаря нацпроектам мы повышаем уровень и комфорт жизни, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Поэтому в 2022 году мы должны наращивать качество их исполнения, работать в четко установленные сроки.

Наибольших успехов по итогам года добились в нацпроектах «Культура», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство». А по проекту «Безопасные качественные дороги» работы завершили досрочно.

Всего на реализацию в 2021 году выделили около 51 миллиарда рублей.