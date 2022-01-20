Последствия оползня устраняют в Сочи

На месте сошедшего оползня работает техника Фото: Оперативный штаб региона

Последствия оползня ликвидируют в Сочи. Службы расчищают место в микрорайоне Блиново по улице Лесной, где сошел грязевой поток с деревом.

- На муниципальную дорогу сместился пласт земли и корень крупного дерева, ствол которого распили и вывезли. Движение по дороге, в том числе общественного транспорта, временно происходит по одной полосе. На месте работает тяжелая техника, - сообщили в оперативном штабе края.

Завершить работы планируют к концу дня. Домам и жизни людей оползень не угрожает.