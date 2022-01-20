На Кубани поддержали реформу местного самоуправления. На внеочередной 65-й сессии ЗСК депутаты путем заочного голосования поддержали проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Напомню, ранее документ был детально изучен в комитетах. Его обсуждению также будет посвящено планерное совещание депутатов. Законопроект подготовлен сенатором РФ Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым в развитие норм Конституции о единой системе публичной власти.

Действие закона в случае его принятия будет направлено на совершенствование организации местного самоуправления. Им предусматривается, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. При этом сохраняется разделение на городские и муниципальные округа. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем полномочий.

Также предусматривается три вида преобразования муниципалитетов: объединение, разделение и изменение вида. Структура же органов местного самоуправления останется неизменной - в нее входят представительный орган муниципального образования, глава, местная администрация, контрольно-счетный орган и иные органы в соответствии с уставом.

В случае принятия проекта закона Государственной Думой основная часть его положений вступает в силу с 1 января 2023 года с переходным периодом до 1 января 2028 года.

При этом объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с образованием муниципального округа осуществляется при согласии их населения, выраженного представительными органами. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились, а также указанные поселения упраздняются.

Содержит документ и другие положения, направленные на создание новой системы организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

По результатам подсчета голосов концепция федерального законопроекта одобрена большинством депутатов ЗСК.

- Вопросы совершенствования системы местного самоуправления всегда были в числе приоритетов органов государственной власти края. Новый этап муниципальной реформы должен пройти под знаком полного учета мнения и интересов жителей Кубани, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. - К обсуждению законопроекта мы намерены привлечь членов Общественной палаты Краснодарского края. В ближайшее время совместно с департаментом внутренней политики мы проведем в муниципалитетах зональные совещания, посвященные обсуждению предстоящих изменений, нюансов реализации законопроекта. Также каждый комитет ЗСК совместно с профильными органами администрации края проведет аудит отраслевых нормативных правовых актов, чтобы определить порядок внесения в них изменений с учетом содержания проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».