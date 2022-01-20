Юрий Бурлачко: «Реформирование системы местного самоуправления давно назрело»

Как было обозначено ранее, парламентарии обсудили федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В работе приняли участие председатель Избирательной комиссии края Алексей Черненко, врио министра финансов Александр Кнышов, первый замдиректора департамента внутренней политики Александр Симириков.

Открывая совещание, председатель парламента Кубани напомнил, что документ вчера был поддержан депутатами на внеочередном пленарном заседании.

- А сегодня мы обсуждаем его в таком расширенном формате, чтобы сформировать задачи и на краткосрочную, и долгосрочную перспективы, - заявил Юрий Бурлачко.

С основными положениями законопроекта коллег ознакомил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко. По словам парламентария, одно из важных его положений – сокращение количества видов муниципальных образований. При этом предлагается три вида: городские округа, муниципальные округа и внутригородские территории городов федерального значения. К Краснодарскому краю применимы два из них: городские и муниципальные округа. При преобразовании районов в округа входящие в их состав поселения будут расформированы.

Важнейшим аспектом в законопроекте было названо – закрепление трех альтернативных вариантов избрания главы муниципального образования, одним из которых является избрание представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта. В этом случае глава муниципалитета одновременно замещает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность. Определить способ избрания глав муниципалитетов кубанским парламентариям предстоит в основном законе края о местном самоуправлении.

Ранее департамент уже анализировал возможность преобразования муниципальных образований на примере двух пилотных районов Кубани. Проводились социологические опросы, подготовлены дорожные карты, модельные правовые акты. Эти наработки могут быть использованы при реализации положений рассматриваемого проекта ФЗ.

В ходе обсуждения председатель ЗСК заострил внимание на проведении разъяснительной работы в муниципалитетах.

- Нам предстоит совместно решать все вопросы, возникающие при реализации положений нового Федерального закона. Необходимо уже сейчас создать краевую рабочую группу, координирующую реализацию положений нового закона. В нее должны войти как представители структурных подразделений администрации края, так и комитетов Законодательного собрания. Нужно проводить разъяснительную работу на местах, как с муниципальными коллегами, так и с населением. Жители не должны испытывать дискомфорт от тех преобразований, которые будут происходить в крае, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Приняв во внимание озвученные на планерном совещании выводы, его участники выразили поддержку концепции предлагаемого законопроекта.

- Реформирование системы местного самоуправления давно уже назрело. Для обеспечения нормальной работы муниципалитетов всегда требовалось дополнительное финансирование из регионального бюджета. Глобальные вопросы местного значения зачастую могли быть решены только во взаимодействии с краевыми органами власти. В частности, мы с вами уже в течение трех лет прорабатываем вопрос передачи полномочий в сфере ЖКХ от поселений муниципальным районам, но процедура оформления муниципального имущества поселений по-прежнему все еще далека от завершения. Новая система реформы местного самоуправления предполагает, что подобные сложные вопросы могут решаться региональными властями, поэтому данную концепцию федерального закона мы поддерживаем, - подытожил Юрий Бурлачко.