Приезжий пытался сбыть почти килограмм сильнодействующих лекарств в Сочи

Мужчина собирался сбыть лекарства на территории Сочи Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

В Сочи перед судом предстанет приезжий из Кургана. Мужчину обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, приезжий получил две посылки, в которых обнаружили 2000 капсул и 20 флаконов сильнодействующих лекарств – всего более 950 граммов. Мужчину задержали при получении веществ.

Обвиняемый собирался сбыть лекарства на территории курорта. Во время расследования он находился под подпиской о невыезде.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.