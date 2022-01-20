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Общество20 января 2022 12:51

Приезжий пытался сбыть почти килограмм сильнодействующих лекарств в Сочи

Мужчине грозит до 8 лет колонии
Светлана ОВДЕЙ
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Мужчина собирался сбыть лекарства на территории Сочи Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

Мужчина собирался сбыть лекарства на территории Сочи Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

В Сочи перед судом предстанет приезжий из Кургана. Мужчину обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, приезжий получил две посылки, в которых обнаружили 2000 капсул и 20 флаконов сильнодействующих лекарств – всего более 950 граммов. Мужчину задержали при получении веществ.

Обвиняемый собирался сбыть лекарства на территории курорта. Во время расследования он находился под подпиской о невыезде.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.