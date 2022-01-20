Приезжий пытался сбыть почти килограмм сильнодействующих лекарств в Сочи

Мужчина собирался сбыть лекарства на территории Сочи Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю
В Сочи перед судом предстанет приезжий из Кургана. Мужчину обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
Как установило следствие, приезжий получил две посылки, в которых обнаружили 2000 капсул и 20 флаконов сильнодействующих лекарств – всего более 950 граммов. Мужчину задержали при получении веществ.
Обвиняемый собирался сбыть лекарства на территории курорта. Во время расследования он находился под подпиской о невыезде.
- Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.