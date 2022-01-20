В крае продолжают работу 332 прививочных пункта Фото из архива КП

Более 410 тысяч жителей Кубани ревакцинировались от COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В регион поставили более 4 тысяч доз. Всего в крае в наличии более 1 миллиона доз вакцины.

Напомним, на Кубани продолжают работу 332 прививочных пункта. В том числе 60 принимают граждан в Краснодаре. Привиться от коронавируса можно любой доступной вакциной – «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона - Н», «КовиВак».