Мэрия Краснодара направила технику для откачки воды в микрорайон Губернский

Пешеходам пришлось буквально плыть по тротуару Фото: кадр из видео

В микрорайоне Губернском Краснодара снег оказался не только в радость. Растаявший, он превратил дорогу и тротуар в реку. А пешеходам, например, ученикам 102-й школы, пришлось буквально плыть по огромным лужам. В администрации города сообщили о том, что на участок дороги направили водооткачивающую технику.

- Так как по улицам Семигорской и Лучезарной по-прежнему ездит большегрузная техника, их капремонт либо реконструкцию можно будет сделать после завершения строительных работ. Со стороны поселка Краснодарского убрали отвалы грунта. Со стороны Батуринской над тротуаром сделали широкий козырек вместо прежнего. Чтобы на пешеходной дорожке не скапливались грязь, вода после дождя, создали ливнеотвод. Жители могут ходить в школу по оборудованным тротуарам, а не по участку Семигорской, который примыкает к строительной площадке, - прокомментировали в мэрии.