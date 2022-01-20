Почти 70% кадастровых документов Кубани переведены в электронный формат Фото из архива КП

Почти 70% кадастровых документов Кубани переведены в электронный формат. Всего оцифровано около 2,2 миллиона материалов. Об этом сообщает пресс-служба краевой кадастровой палаты.

Все документы архива, а также поступающие при учете и регистрации, проходят процедуру оцифровки. В то же время бумажные копии будут продолжать храниться – бессрочно даже при снятии объекта недвижимости с кадастрового учета после прекращения существования. Документы, формирующие кадастровое дело, отражают историю объекта недвижимости, информацию об образовании и ликвидации, изменении характеристик.

- Оцифровка документов позволяет оперативно оказывать услуги по предоставлению сведений, а также учет и регистрацию, независимо от региона расположения недвижимости. Электронный формат документов заверяется электронной подписью уполномоченного лица и имеет такую же юридическую силу, что и на бумажном носителе, – отметила заместитель директора Кадастровой палаты Кубани Виктория Божко.

Для получения копии документов из Кадастровой палаты необходимо подать запрос любым удобным способом в офисе МФЦ, на официальном сайте Росреестра либо на едином портале "Госуслуги". Также подать заявление и получить необходимые документы в бумажной форме можно при заказе выездного обслуживания Кадастровой палаты по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru