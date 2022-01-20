Глава Горячего Ключа высказался о строительстве мусорного завода

Сергей Белопольский

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский высказался о строительстве мусорного завода. Глава города заявил, что строительство нового комплекса по переработке отходов позволит улучшить экологическую ситуацию города и соседних районов.

- Во всем крае заработает единая схема переработки отходов. Это шаг в современное будущее с цивилизованным подходом к обращению с ТБО. Могу смело сказать, что я против размещения на территории муниципалитета объекта, не соответствующего нормам безопасности, - сказал глава Горячего Ключа.

Сергей Белопольский также отметил, что новый мусорный завод будет модернизирован и построен с соблюдением экологических требований.

- Здесь не будет просто полигона в том виде, как мы привыкли представлять. Речь идет о структурном подразделении общей системы по переработке ТБО с безусловным соблюдением всех экологических требований, - подчеркнул Сергей Белопольский.

Напомним, мусороперерабатывающий завод планируют построить в районе Горячего Ключа, Он отвечает требованиям удаленности от жилых построек. Также на его территории отсутствуют особо охраняемые природные территории и курортная зона. Работы по проектированию объекта планируют начать уже 1 февраля. Однако окончательное решение будет принято с учетом общественного мнения.

- Конечно, окончательное решение должно быть принято с учетом мнения жителей. Я буду на их стороне. Только хотелось бы, чтобы мы приняли во внимание, что границы существуют только на бумаге, а Родина для нас — вся Кубань. Давайте вместе бороться за чистоту нашего общего дома, - призвал жителей Горячего Ключа Сергей Белопольский.