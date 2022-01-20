Машина загорелась на трассе в Геленджике Фото: кадр из видео

Машина загорелась на трассе в Геленджике. Кадры с места распространились в социальных сетях.

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в сторону Голубой Бухты. Предварительно, водитель BMW превысил скорость, после чего машину занесло, она выехала на встречную полосу.

Легковушка столкнулась с грузовиком Iveco, после чего загорелась, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии есть пострадавшие, они госпитализированы. Движение на участке частично перекрывали, сейчас оно восстановлено.