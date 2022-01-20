Банк Уралсиб подвел итоги 2021 года по направлению малого бизнеса

Фото: банка "Уралсиб".

Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в 2021 году. По итогам года количество активных клиентов малого бизнеса превысило 123 тыс. клиентов, увеличившись с начала года на 11,8%.

Кредитный портфель кредитов малому бизнесу вырос до 12,2 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 29 млрд рублей, общий объем пассивов – более 74 млрд руб.

Принята и активно реализуется программа по цифровизации продуктов и процессов по малому бизнесу. Сегодня доля клиентов, обслуживающихся удаленно, составляет свыше 62%, доля счетов, открываемых удаленно, – более 15%, проникновение нового мобильного приложения – 36%, доля обращений в чатах – свыше 22%.

В 2021 году были открыты первые Бизнес-центры по малому бизнесу в новом формате в крупных городах, запущен ряд новых транзакционных продуктов, в том числе – цифровые и премиальные бизнес-карты, оптимизирован процесс открытия расчетных счетов (теперь открытие расчетного счета в банке занимает около 15 минут), проведена трансформация процессов обслуживания и продаж в Контакт-центре для бизнеса.

- Мы высоко оцениваем результаты работы в сегменте малого бизнеса в 2021 году, – отметил заместитель председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Евгений Абузов. – Задачами на 2022 год являются дальнейшее развитие клиентской базы и повышение доли банка на рынке в сегменте малого бизнеса, развитие омниканального подхода в привлечении и обслуживании клиентов. Мы нацелены на предоставление нашим клиентам востребованных цифровых продуктов и процессов, повышение качества обслуживания.

СПРАВКА «КП»

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможность бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2020 году (по данным «Эксперт РА»).