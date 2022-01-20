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Общество20 января 2022 14:50

26 социальных объектов строят в Краснодаре

В краевом центре в том числе возводят 9 школ
Светлана ОВДЕЙ
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26 социальных объектов строят в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

26 социальных объектов строят в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

26 социальных объектов строят в Краснодаре. Из них в краевом центре возводят 9 школ. Проведение нацпроектов в крае обсудили на региональном совещании.

Как отметил глава города Андрей Алексеенко, кроме нацпроектов, застройщики возводят социальные объекты за свой счет. В этом году запланировано построить еще 14 школ и детсадов.

- В первую рабочую неделю 2022 года в краснодарские школы пришли 90 новых учеников. Чтобы решить проблему переполненности учреждений, нужно построить 60 школ, - отметил мэр Краснодара. - Исходя из набранного темпа строительства, мы снимем эту проблему в течение пяти лет.