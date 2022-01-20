СК «Семья» заняла третье место в Краснодарском крае по объему ввода жилья

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья.

Строительная компания «Семья» в 2,5 раза увеличила объем ввода жилья в эксплуатацию в 2021 году. В общей сложности застройщик сдал 133 тысячи квадратных метров жилья, что превышает аналогичный показатель 2020 года на 256%. Это позволило девелоперу выйти в лидеры по объему введенных квадратных метров: в рейтинге Единого ресурса застройщиков СК «Семья» заняла третье место в Краснодарском крае и 35-е место в РФ, поднявшись на 110 пунктов по сравнению с 2020 годом.

- Прошедший год стал для нас знаковым: мы завершили строительство 15 домов в Краснодаре и Новороссийске, обеспечили новыми квартирами 2 605 семей. Этот объем – 40% от всего сданного в эксплуатацию жилья за 8 лет работы компании. В планах СК «Семья» не останавливаться на достигнутом, в настоящий момент мы прорабатываем ряд проектов на крупных земельных участках, в которых особое внимание уделяется архитектуре, планировочным решениям и социальной инфраструктуре, – поделился генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

В настоящий момент девелопер строит 3 многоквартирных дома ЖК «Светлоград» и 5 многоквартирных домов ЖК «Все свои» в Краснодаре. В каждом проекте СК «Семья» предусматривает социальные объекты: в ЖК «Светлоград» школа и сад уже функционируют, в ЖК «Все Свои» образовательные учреждения в настоящий момент строятся, в ЖК «Классика» участки под муниципальные школу и сад переданы администрации Новороссийска.

СПРАВКА «КП»

СК «Семья» – одна из крупнейших строительных компаний Краснодарского края. Входит в Топ-3 застройщиков Кубани по объему ввода жилья. За 8 лет работы компания ввела в эксплуатацию 36 домов общей площадью 345 000 кв. м., свыше 7 600 семей улучшили свои жилищные условия.