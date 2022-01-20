Почти 57 млрд рублей потратят в 2022 году на нацпроекты в Краснодарском крае

Финансирование нацпроектов в регионе будет увеличено. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Финансирование национальных проектов в Краснодарском крае увеличено на 11% по сравнению с прошлым годом. Сумму озвучили на совещании краевого проектного комитета по вопросу реализации нацпроектов.

– Финансирование нацпроектов в 2022 году составит 56,5 млрд рублей. В регионе одновременно будут строиться 60 социальных объектов. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В текущем году на Кубани планирует приступить к строительству 16 школ, спорткомплекса в станице Павловской, 11 ФАПов и восьми районных поликлиник. Также начнут работы по сооружению очистных сетей на побережье.