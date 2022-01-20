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Общество20 января 2022 15:52

В Сочи на поврежденном участке трассы А-147 ограничена скорость до 40 км/ч

Из-за дождей и морозов на дороге образовалась поперечная трещина
Евгения ХАЛИКОВА
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Плохая погода спровоцировала подвижки на трассе в Сочи. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

Плохая погода спровоцировала подвижки на трассе в Сочи. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

В Сочи неблагоприятные погодные условия стали причиной очередного оползня на федеральной трассе. На автодороге А-147 Джубга – граница с Республикой Абхазия, обход Сочи из-за сильных осадков и минусовых показателей температуры на полотне образовалась поперечная трещина. Дорожники вынуждены были ввести ограничение на аварийном участке.

- 20 января было принято решение об установке на участке временных дорожных предупреждающих знаков и знаков ограничения скорости до 40 км/ч. Сейчас движение по трассе осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Специалисты компании анализируют возникшую ситуацию. Скорее всего, в этом месте трассы соорудят дополнительное отведение, а после начнется восстановление дорожного полотна.