Анапского экс-депутата Блоху исключили из «Единой России»

Подозреваемый в мошенничестве депутат исключен из партии

Задержанный экс-депутат из Анапы исключен из рядов «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии.

- В соответствии с Уставом партии «Единая Россия» в связи с возбуждением уголовного дела следует приостановка членства в партии. В случае с Владимиром Блохой, который находился в федеральном розыске по уголовному делу о мошенничестве, было принято решение об его исключении, - прокомментировали решение в региональной ячейке.

Владимир Блоха дважды избирался в горсовет Анапы. В 2020 году его обвинили в мошенничестве, но несмотря на подписку о невыезде, Блоха подался в бега.