На Кубани предприятие, занимающееся утилизацией опасных отходов, обвинили в загрязнении природы

В Краснодарском крае утилизаторы вредных отходов сливали нечистоты в реку. Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора

В Краснодарском крае предприятие, специализирующееся на утилизации опасных отходов, уличили в сливе нечистот в реку Малая Зыбза. Факт загрязнения природы на территории Холмского сельского поселения обнаружили инспекторы Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

- При осмотре водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и акватории реки Малая Зыбза был обнаружен шланг, по которому вода неизвестного происхождения поступала в ливневый канал и далее по периметру площадки накопления отходов попадала в реку. На протяжении всего маршрута обследования иных источников сброса в водный объект не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы изъяли образцы воды на пробу. Лабораторные исследования показали повышенное содержание нефтепродуктов и прочих вредных веществ. В отношении предприятия возбуждено административное производство

По результатам лабораторных исследований проб воды из реки Малая Зыбза установлено превышение содержания по БПК5, хлоридам, сульфат-ионам, нитрат-ионам, нефтепродуктам. По данному факту в отношении АО «НПП «Кубаньцветмет» возбуждено административное производство.