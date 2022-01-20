В Краснодарском крае за распространение экстремистских материалов задержан экоактивист

В Краснодарскому крае экоактивиста отправили под административный арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае суд приговорил экоактивиста Сергея Строгонова к административному наказанию за распространение экстремистских материалов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 19 января, мужчина проведет под арестом пять суток.

- Строганов привлечен по статье «Производство и распространение экстремистских материалов". Назначено наказание в виде административного ареста на срок пять суток, - сказано в сообщение суда.

По данным «ТАСС», Сергей Строгонов разместил в соцсетях песню, содержание которой было признано экстремистским.