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Общество20 января 2022 16:44

В Краснодарском крае за распространение экстремистских материалов задержан экоактивист

По решению суда Сергей Строгонов отправлен под административный арест на пять суток
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодарскому крае экоактивиста отправили под административный арест

В Краснодарскому крае экоактивиста отправили под административный арест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае суд приговорил экоактивиста Сергея Строгонова к административному наказанию за распространение экстремистских материалов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 19 января, мужчина проведет под арестом пять суток.

- Строганов привлечен по статье «Производство и распространение экстремистских материалов". Назначено наказание в виде административного ареста на срок пять суток, - сказано в сообщение суда.

По данным «ТАСС», Сергей Строгонов разместил в соцсетях песню, содержание которой было признано экстремистским.