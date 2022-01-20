Мэром Абинска избран Илья Биушкин

Илья Биушкин. Фото: t.me/igorchagaev

В Абинске 20 января депутаты Совета поселения из трех кандидатов на пост мэра выбрали Илью Биушкина. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Чагаев.

Также на кабинет главы администрации городского поселения претендовали Владимир Утев и Сергей Никитин.

Илье Биушкину 37 лет. Он имеет два высших образования, по первому – специалист культурного сервиса и туризма, вторая его специальность - государственное и муниципальное управление. На муниципальной службе с 2010 года. С 1 ноября 2021 года исполнял обязанности главы администрации Абинска.