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Политика20 января 2022 17:09

Мэром Абинска избран Илья Биушкин

За кандидатуру Биушкина проголосовали депутаты Совета поселения
Евгения ХАЛИКОВА
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Илья Биушкин. Фото: t.me/igorchagaev

Илья Биушкин. Фото: t.me/igorchagaev

В Абинске 20 января депутаты Совета поселения из трех кандидатов на пост мэра выбрали Илью Биушкина. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Чагаев.

Также на кабинет главы администрации городского поселения претендовали Владимир Утев и Сергей Никитин.

Илье Биушкину 37 лет. Он имеет два высших образования, по первому – специалист культурного сервиса и туризма, вторая его специальность - государственное и муниципальное управление. На муниципальной службе с 2010 года. С 1 ноября 2021 года исполнял обязанности главы администрации Абинска.