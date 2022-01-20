На обновление парка общественного транспорта Краснодара необходимо не менее 14 млрд рублей

Почти 60% краснодарских трамваев устарели и нуждаются в замене. Фото: пресс-служба МУП "КТТУ"

Глава краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев рассказал о проблемах, связанных с заменой транспортного парка. По словам директора предприятия, в обновлении нуждается 57% трамваев, сообщает «РБК Краснодар».

Обновление подвижного состава обойдется примерно в 13-14 млрд рублей. Но это не окончательная цифра, так как цены нестабильны.

- Понятно, что такой объем обновить единоразово не получится. На базе КТТУ сейчас работает 641 единица транспорта: 324 трамвая, 187 троллейбусов и 130 автобусов. Из них обязательно нужно заменить 184 трамвайных вагона, 137 троллейбусов и 70 автобусов. Средний возраст, например, трамвая, чуть более 20 лет. Автобусы нельзя эксплуатировать больше 6-7 лет, - рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

После открытия новой трамвайной ветки на улице Московской там будут эксплуатироваться 14 трамваев. Уже известно, что связь микрорайона с городом будут осуществлять маршруты № 8, 15, 21 и 22.