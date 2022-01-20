В строящиеся школы Анапы уже ищут педагогов

Анапские школы готовы на 65%. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В строящиеся школы Анапы мэрия города уже объявила набор персонала. В новые учебные заведения требуется полный штат сотрудников: учителя, младший обслуживающий персонал и сотрудники учебно-вспомогательного сектора.

- Новые школы в микрорайонах Алексеевка и Горгиппия будут оснащены современным технологическим оборудованием, там будут спортивные залы и стадион. Рассчитаны учебные учреждения будут на 1100 и 1550 мест, - рассказали в администрации города-курорта.

На базе школы по улице Спортивной в мкр-не Алексеевка будет открыт первый в Анапе кванториум – центр развития молодежи. О создании центра губернатора региона Вениамина Кондратьева попросил анапский школьник Максим Волков.

Обе школы распахнут двери для учеников в будущем 2022-23 учебном году.