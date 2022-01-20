В Сочи сироты получили квартиры только после вмешательства прокуратуры

В Сочи после вмешательства прокуратуры сироты отметили новоселье. Фото:prokuratura_krasnodar_region

В Сочи шести сиротам в течение 2021 года не могли приобрести квартиры. В мэрии объясняли, что выделенных государством субвенций не хватает на покупку недвижимости на территории курорта. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам прокуратуры.

- Установлено, что размер субвенций не соответствовал стоимости жилья. В связи с чем вопреки требованиям закона в течение длительного времени сиротам не могли предоставить жилье, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В суд были направлены исковые заявления, которые признали законными и удовлетворили. В 2022 году права шести сирот были восстановлены. Они получили ключи от нового жилья.