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Общество20 января 2022 19:13

В Сочи сироты получили квартиры только после вмешательства прокуратуры

Права шести сирот были восстановлены
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи после вмешательства прокуратуры сироты отметили новоселье. Фото:prokuratura_krasnodar_region

В Сочи после вмешательства прокуратуры сироты отметили новоселье. Фото:prokuratura_krasnodar_region

В Сочи шести сиротам в течение 2021 года не могли приобрести квартиры. В мэрии объясняли, что выделенных государством субвенций не хватает на покупку недвижимости на территории курорта. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам прокуратуры.

- Установлено, что размер субвенций не соответствовал стоимости жилья. В связи с чем вопреки требованиям закона в течение длительного времени сиротам не могли предоставить жилье, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В суд были направлены исковые заявления, которые признали законными и удовлетворили. В 2022 году права шести сирот были восстановлены. Они получили ключи от нового жилья.