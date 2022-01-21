Узнали, где будут отключения света в Сочи 21 января 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 21 января 2022 года пройдут по плану в трех внутригородских районах. То есть в Центральном, Адлерском и Лазаревском. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только набраться терпения.

В Адлерском районе 21 января попадут под отключения жители улицы Буденновской села Буденовка; садовых товариществ «Сигнал» и «Авиатор»; улиц Садовая, Володи Ульянова, Солнечная, Нижняя, Алычевая, Лесная села Красная Воля; улиц 10 лет Октября, Петрозаводская, Владимировская, Восход, Черновицкая, Челябинская, Геленджикская, Афипская, Брянская и Липецкая, расположенные в селе Липники.

В Центральном районе 21 января обесточат улицы Егорова, 1ю и Виноградную.

В Лазаревском районе также пройдут работы, которые повлекут за собой отключения электроэнергии на улицах Глинки, Циолковского, Лазарева, Победы поселка Лазаревское; улиц Асарэтх, Мазмай, Левобережной, а также на переулках Вольный и Зэкошныг аула Хаджико