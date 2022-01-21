Что произошло за ночь 21 января в Краснодарском крае: В Сочи сироты получили квартиры только после вмешательства прокуратуры

В Сочи после вмешательства прокуратуры сироты отметили новоселье. Фото:prokuratura_krasnodar_region

Что произошло за ночь 21 января 2022 года. В Сочи сироты получили квартиры только после вмешательства прокуратуры. Права шести сирот были восстановлены.

В Краснодарском крае за распространение экстремистских материалов задержан экоактивист. По решению суда Сергей Строгонов отправлен под административный арест на пять суток.

На Кубани предприятие, занимающееся утилизацией опасных отходов, обвинили в загрязнении природы. Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения реки Малая Зыбза.

Глава Горячего Ключа высказался о строительстве мусорного завода. Сергей Белопольский заявил, что новый комплекс будет построен с соблюдением экологических требований.