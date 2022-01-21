В Туапсинском районе Кубани начнут строить новые газопроводы

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До конца 2023 года в Туапсинском районе планируется газифицировать 2,5 тысячи квартир и частных домов. Это муниципалитет со сложным рельефом, сейчас уровень газификации составляет всего 29%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В Туапсе в течение двух лет газифицируют около 700 квартир в многоэтажках и 798 частных домов на 30 улицах и переулках. Также газом обеспечат сотни домов в поселке Новомихайловском, в Джубгском, Шепсинском и в Тенгинском поселениях.

Всего в 2022 году на Кубани проложат порядка 140 км новых газопроводов и газифицируют 27 населенных пунктов.