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Общество21 января 2022 5:10

В Туапсинском районе Кубани начнут строить новые газопроводы

Они позволят газифицировать 2,5 тысячи квартир и частных домов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

До конца 2023 года в Туапсинском районе планируется газифицировать 2,5 тысячи квартир и частных домов. Это муниципалитет со сложным рельефом, сейчас уровень газификации составляет всего 29%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В Туапсе в течение двух лет газифицируют около 700 квартир в многоэтажках и 798 частных домов на 30 улицах и переулках. Также газом обеспечат сотни домов в поселке Новомихайловском, в Джубгском, Шепсинском и в Тенгинском поселениях.

Всего в 2022 году на Кубани проложат порядка 140 км новых газопроводов и газифицируют 27 населенных пунктов.