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Происшествия21 января 2022 5:39

На Кубани два подростка угнали «Приору» и попали в ДТП

Машину парни оставили и убежали
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

ДТП произошло в хуторе Школьном Крымского района. Оказалось, что «Приорой», которая влетела в дерево, управлял подросток. Он вместе с другом угнал машину. А после аварии несовершеннолетние убежали.

- Машину 5 декабря угнали двое местных подростков 15 и 16 лет. Они просто увидели припаркованный автомобиль с ключом в салоне и решили покататься, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

За руль сел парень 16 лет. Выехав на трассу в сторону станицы Варениковской, подросток не справился с управлением. Машина на скорости влетела в дерево. А парни просто ушли домой.

В настоящее время в отношении двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.