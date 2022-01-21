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Общество21 января 2022 5:54

Глава Приморско-Ахтарского района Кубани ревакцинировался от коронавируса

Максим Бондаренко чувствует себя хорошо
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-службы администрации района

Фото: пресс-службы администрации района

В Краснодарском крае продолжается прививочная компания от коронавируса. Многие уже даже ревакцинируются от COVID-19. Второй раз прививку сделал и глава Приморско-Ахтарского района Кубани.

- В новый год с новой прививкой. Чувствую себя хорошо, - сказал Максим Бондаренко и пожелал здоровья местным жителям.

Напомним, что первые случаи нового штамма коронавируса «омикрон» выявлены в Краснодарском крае. По степени распространения он превосходит предыдущие штаммы. По-прежнему защитой от инфекции остается вакцина.