Глава Приморско-Ахтарского района Кубани ревакцинировался от коронавируса

Фото: пресс-службы администрации района

В Краснодарском крае продолжается прививочная компания от коронавируса. Многие уже даже ревакцинируются от COVID-19. Второй раз прививку сделал и глава Приморско-Ахтарского района Кубани.

- В новый год с новой прививкой. Чувствую себя хорошо, - сказал Максим Бондаренко и пожелал здоровья местным жителям.

Напомним, что первые случаи нового штамма коронавируса «омикрон» выявлены в Краснодарском крае. По степени распространения он превосходит предыдущие штаммы. По-прежнему защитой от инфекции остается вакцина.