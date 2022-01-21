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Общество21 января 2022 6:23

На службу в армию призвали почти 6,4 тысячи новобранцев Кубани

В военкомате подвели итоги
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На военную службу в Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования направлено почти 6400 кубанцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Больше половины призывников будут проходить службу в ЮФО в ракетных, воздушно-космических и воздушно-десантных войсках, а также в Росгвардии, - сообщили специалисты.

Лучшими в организации призыва назвали сочинский, армавирский, горячеключевской, новокубанский, успенский и другие призывные пункты.