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Происшествия21 января 2022 6:54

В Анапе сгорело здание площадью 100 кв. м

Причины возгорания выясняются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Причины пожара выясняются

Причины пожара выясняются

Вечером 20 января в Гостагаевском округе Анапы вспыхнуло одноэтажное здание. На место очевидцы вызвали спасателей. До ликвидации пожара огонь успел охватить 100 квадратных метров помещения.

- Сообщение о возгорании в СОТ «Колос» поступило в 21:51. На тушение было подано два ствола «Дельта». В 22:40 объявлено о полной ликвидации пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации возгорания привлекались 15 человек личного состава, четыре единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины случившегося.