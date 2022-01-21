В Анапе сгорело здание площадью 100 кв. м

Причины пожара выясняются

Вечером 20 января в Гостагаевском округе Анапы вспыхнуло одноэтажное здание. На место очевидцы вызвали спасателей. До ликвидации пожара огонь успел охватить 100 квадратных метров помещения.

- Сообщение о возгорании в СОТ «Колос» поступило в 21:51. На тушение было подано два ствола «Дельта». В 22:40 объявлено о полной ликвидации пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации возгорания привлекались 15 человек личного состава, четыре единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины случившегося.